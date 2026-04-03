انحراف کرولا در جاده سبزوار - میامی ۴ مصدوم بر جای گذاشت

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر از بروز حادثه رانندگی در میامی خبر داد و بیان کرد: امروز جمعه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی تویوتا کرولا و برخورد آن با گاردریل در کیلومتر ۱۱۰ جاده سبزوار ـ میامی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات میاندشت با پشتیبانی پایگاه امداد و نجات کلاهک استان خراسان رضوی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان گفت: این حادثه چهار مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران هلال احمر، باهمکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ برای تکمیل روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

باغبان همچنین از حریق یک خودروی پراید در محور سمنان- فیروزکوه خبر داد و تاکید کرد: عوامل امدادی به این حادثه نیز اعزام شدند.