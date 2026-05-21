۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

برخورد پراید و کامیون راهداری محور آرادان- سرخه؛ ۴ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد پراید و کامیون راهداری در محور آرادان به سرخه خبر داد و گفت: چهار نفر در این حادثه مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع برخورد پراید و کامیون کیلومتر ۴۲ محور آرادان به سرخه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه ده نمک به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه حوالی ۱۲ ظهر روز پنجشنبه رخ داده است، افزود: در این حادثه پراید به انتهای کامیون برخورد کرد که علت آن نیازمند اعلام از سوی پلیس راه است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت چهار سرنشین این سواری خبر داد و اضافه کرد: این مصدومان رها سازی و تحویل عوامل اورژانس شدند.

باغبان افزود: برای پیشگیری از این دست حوادث و تضمین امنیت سفر داشتن تمرکز کافی و توجه به جلو، رعایت فاصله طولی مناسب و سرعت مطمئنه ضروری است.

