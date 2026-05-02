به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، علی مرعشی گفت: همزمان با نزدیک شدن به مراسم سالانه حج، عوامل مرکز پزشکی حج هلال احمر پس از راه‌اندازی مراکز درمانی در مدینه، برای راه‌اندازی مراکز درمانی مکه عازم این شهر شدند.

وی افزود: این اعزام در راستای تکمیل چرخه خدمات درمانی به زائران و حجاج در مکه صورت گرفته است. برنامه‌ریزی‌های لازم برای آماده‌سازی سریع و منظم این مراکز انجام شده و تجهیزات مورد نیاز نیز تامین شده است.

مرعشی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود مراکز درمانی به‌صورت مرحله‌ای وارد مدار خدمت‌رسانی شوند تا پاسخگوی نیازهای زائران باشند. روند ارائه خدمات بدون وقفه ادامه خواهد داشت و هدف اصلی این اقدام، ارتقای سطح خدمات درمانی در ایام حضور زائران در مکه مکرمه است. لازم به ذکر است که فعالیت این مراکز همزمان با ورود زائران به‌صورت رسمی آغاز می‌شود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر خاطرنشان کرد: در درمانگاه‌های هلال احمر انواع خدمات پزشکی و پیراپزشکی به حجاج ارائه می‌شود و تلاش خواهد شد تا مراسم حج امسال با کمترین مشکل در حوزه سلامت زائران، برگزار شود.