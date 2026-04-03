برگزاری مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس ویژه جنگ رمضان در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیشدار، مدیر کل کتابخانههای عمومی استان هرمزگان گفت: مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس ویژه جنگ رمضان با محوریت کتاب «هندسه نبرد» با همکاری ادارات کتابخانههای عمومی ۱۰ استان کشور همزمان با عید نوروز برگزار میشود و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
انوشیروان پیشدار افزود: همزمان با جنگ رمضان، با هدف پاسداشت عزت ملی و تقویت روحیه همبستگی و در راستای پویش ملی ایستاده برای ایران، مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس ویژه جنگ رمضان با محوریت کتاب «هندسه نبرد» برگزار میشود.
وی تصریح کرد: این رویداد با محوریت کتاب «هندسه نبرد»؛ شناخت دشمن و روشهای مقابله با آن در اندیشه آیتالله شهید سیدعلی خامنهای، با مشارکت ادارات کل استانهای فارس، زنجان، بوشهر، خراسان رضوی، اصفهان، قم، تهران، یزد، اردبیل، هرمزگان آغاز شده است و تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه دارد.
