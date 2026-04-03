  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

برگزاری مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس ویژه جنگ رمضان در هرمزگان

بندرعباس- مدیر کل کتابخانه های هرمزگان از مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس ویژه جنگ رمضان با محوریت کتاب (هندسه نبرد) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیشدار، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان گفت: مسابقه کتابخوانی نبرد مقدس ویژه جنگ رمضان با محوریت کتاب «هندسه نبرد» با همکاری ادارات کتابخانه‌های عمومی ۱۰ استان کشور همزمان با عید نوروز برگزار می‌شود و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

انوشیروان پیشدار افزود: همزمان با جنگ رمضان، با هدف پاسداشت عزت ملی و تقویت روحیه همبستگی و در راستای پویش ملی ایستاده برای ایران، مسابقه کتاب‌خوانی نبرد مقدس ویژه جنگ رمضان با محوریت کتاب «هندسه نبرد» برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این رویداد با محوریت کتاب «هندسه نبرد»؛ شناخت دشمن و روش‌های مقابله با آن در اندیشه‌ آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای، با مشارکت ادارات کل استان‌های فارس، زنجان، بوشهر، خراسان رضوی، اصفهان، قم، تهران، یزد، اردبیل، هرمزگان آغاز شده است و تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه دارد.

کد مطلب 6790743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها