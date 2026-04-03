۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۷

سرمست: دولت برای بازسازی منازل آسیب‌دیدگان جنگی در کنار آنان است

تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: دولت برای بازسازی منازل آسیب‌دیدگان جنگی در کنار آنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، روز جمعه در دیدار با جمعی از افراد آسیب‌دیده جنگ رمضان ضمن دلجویی و رسیدگی به وضعیت اسکان موقت آسیب‌دیدگان، اطمینان خاطر داد که دولت در درمان، بازسازی منازل و تامین رفاه و معیشت آنان، تا آخر در کنارشان است.

وی در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر ضرورت درمان رایگان مجروحان جنگ تاکید کرد.

سرمست همچنین به مسئولان امور عمرانی و مدیریت بحران تاکید کرد: اسکان موقت آسیب‌دیدگان در شأن مردم شریف استان تهیه و برای تامین نیازها، رفاه و معیشت آنان اقدامات لازم انجام شود تا هیچ نگرانی نداشته باشند.

