به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی صبح سهشنبه به همراه عبدالرزاق میراب مشاور و نماینده تامالاختیار استاندار در امور ایثارگران، فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی و امین مهدوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان هشترود با خانوادههای شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم در این شهرستان دیدار و گفتوگو کردند.
مسئولان ابتدا با حضور در روستای عجمی از توابع شهرستان هشترود، با خانواده معظم شهید فرزاد مهدوی دیدار و گفتوگو کرده و در ادامه نیز در شهر هشترود با خانوادههای معزز شهیدان جواد محمدنژاد، سیدعلی مدنی، تراب فرجی و فرزند دلبندش شهید مهدی فرجی دیدار کردند.
ین شهدای والامقام در پی تجاوزات آمریکایی–صهیونیستی در جریان جنگ سوم تحمیلی به فیض عظیم شهادت نائل آمده و با نثار جان خود، بار دیگر برگ زرینی بر دفتر پرافتخار ایثار و مقاومت ملت ایران افزودند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی در این دیدارها با تأکید بر اینکه امنیت، اقتدار و عزت امروز کشور مرهون خون پاک شهداست، گفت: خانوادههای معظم شهدا سرمایههای معنوی نظام اسلامی هستند و تکریم آنان وظیفهای ملی و انقلابی است.
وی با بیان اینکه انتقام خون شهدای تجاوزات آمریکایی-صهیونی توسط نیروهای مسلح مقتدر گرفته میشود، افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، چراغ راه ملت ایران در برابر دشمنان بوده و خواهد بود و یاد و نام شهدا همواره الهامبخش نسلهای آینده در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی است.
نظر شما