به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در گفت‌وگویی اظهار کرد: مردم، عمده‌ترین سهم را در پیشبرد امور در استان دارند؛ مردم فهیم، آگاه و زمان‌شناس که همیشه در میدان هستند و با صرفه‌جویی و هوشیاری بیشترین نقش را ایفا می‌کنند.

وی افزود: مجموعه مدیریت استان در کنار نیروهای مسلح قرار دارد که در خط مقدم از کشور و نظام دفاع می‌کنند و با پایمردی و فداکاری و تقدیم شهدا با بیشترین وفاداری نقش عمده‌ای در مدیریت اوضاع دارند.

استاندار با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، از مردم و زندگی روزمره آن‌ها را پشتیبانی می‌کنند، گفت: اعتقاد ما در مدیریت استان، پیشبرد مسائل با نگرش علمی و سیستمی است. مهمترین وظیفه و رسالت ما در شرایط جنگی امروز، تلاش در جهت تامین امنیت عمومی و آرامش استان است و برای این موضوع از همه ظرفیت‌ها و سازوکارها باید استفاده کنیم.

سرمست گفت: باید تلاش کنیم زندگی روزمره مردم مختل نشود و سایه و شوک جنگ به بطن جامعه آسیب نزند. همه دستگاه‌ها وظیفه دارند تا برای تامین مایحتاج و معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی پای کار بیایند.

وی افزود: جلسات ستاد مدیریت بحران، شورای تامین، ستاد مدیریت بحران اقتصادی، کمیته‌های بازسازی، تنظیم بازار و ... در راستای رسالت مدیریت استان حرکت می‌کنند تا با پیش‌بینی‌های مختلف در زمینه تامین کالاهای اساسی و ذخیره‌های استراتژیک و رعایت اصول پدافند غیرعامل، کمترین آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود.

استاندار با اشاره به برقراری فضای همدلی در میان ارگان‌ها تاکید کرد: مسئله اصلی این است که در مدیریت استان بتوانیم با هم افزایی و هماهنگی از ظرفیت نهادهای دولتی و مردمی استفاده کنیم و همه آن‌ها را به صورت همگرا در جهت حمایت از زندگی مردم به کار بگیریم.