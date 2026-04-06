به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز دوشنبه در نخستین نشست بازسازی شرکت بلبرینگسازی تبریز با تأکید بر اینکه بلبرینگسازی تبریز باید اولین واحد بازسازیشده ایران در میان واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان باشد، گفت: با وجود تخریب جدی این واحد صنعتی برند و بیهمتا در خاورمیانه، خوشبختانه ما هیچکدام از کارگران و مهندسان خود را از دست ندادیم و جای شکرش باقی است که همه سالم هستند. باید در مرحله امنیت شغلی کارگران با همت دولت و مدیریت کارخانه تضمین میشود. سرمایه اصلی این واحد صنعتی، همین نیروی انسانی متخصص است.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: ما گفتیم بلبرینگسازی را بهتر از قبل میسازیم. ما به این وعده عمل خواهیم کرد. این کار برنامه، اراده و عزم جدی میخواهد و این عزم و اراده در ارکان مدیریتی استان وجود دارد. ما از هر کسی که به این استان تعلق دارد، از نمایندگان مجلس گرفته تا همه مسئولان، برای بازسازی صنایع کمک خواستهایم.
استاندار با بیان اینکه باید فرآیند بازسازی در دو مرحله اساسی دنبال شود گفت: در مرحله اول باید مشکلات معیشتی و حقوقی کارگران بلبرینگسازی با همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین تامین اجتماعی حل و فصل شود. این کار باید در سه بخش پیگیری شود: تعیین تکلیف کارگران در آستانه بازنشستگی، استفاده از مزایای بیمه بیکاری و جذب نیروهای تخصصی در سایر واحدهای صنعتی استان.
استاندار به ضرورت تدوین برنامه نوسازی بلبرینگسازی تاکید کرد و ادامه داد: در مرحله دوم، باید ارزیابی دقیق خسارات و اقدامات اداری لازم برای تأمین هزینههای نوسازی از محل منابع دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی توسط سازمان صمت صورت بگیرد. در این راستا باید برنامه کامل بازسازی و نوسازی طراحی و با تامین مالی لازم، هرچه سریعتر عملیات عمرانی آغاز شود.
در ادامه، مدیرعامل شرکت بلبرینگسازی تبریز نیز با ابراز تأسف از بمباران این واحد صنعتی، اظهار داشت: چرخه تولید محصولات در بلبرینگسازی کامل بود و همه محصولات به صورت متمرکز تولید میشد. چند ماه پیش خط جدید تولید با کمک ستاد تسهیل و با حمایت دولت راهاندازی شده بود. متاسفانه هماکنون بهطور کامل تخریب شده است. اما ما به کمک دولت این کارخانه را احیا میکنیم. از روز اول هم، استاندار، معاون اقتصادی ایشان و مدیرکل صمت ما را تنها نگذاشتند. سخنان استاندار در بازدید از بلبرینگسازی به همه مدیران و کارگران روحیه داده است.
در این نشست، روحالله متفکر آزاد، علیرضا نوین، رضا صدیقی و علی جعفری آذر، نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی که با دعوت استاندار در جلسه حضور داشتند، ضمن تقدیر از اراده دولت در اداره خوب کشور در دوران جنگ رمضان، بر ضرورت همکاری کامل همه ارکان استان برای بازسازی صنایع از جمله بلبرینگسازی تبریز تاکید کردند.
در این نشست، هر یک از مدیران کل صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی، بر اراده جدی وزارت متبوع خود برای کمک به رفع مشکلات کارگران و بازسازی بلبرینگسازی تاکید کردند.
