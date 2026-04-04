آغاز برداشت محصول جو در شهرستان پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پلنگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان از آغاز عملیات برداشت جو در سطح ۲۸۰ هکتار از مزارع دیم و آبی شهرستان پارسیان خبر داد که پیش بینی می شود از این سطح بیش از ۴۰۰ تن محصول جو برداشت شود.
پلنگی گفت: کشت جو معمولاً نیمه دوم آبان ماه در پارسیان انجام می شود و برداشت آن نیز از نیمه فروردین آغاز و تا اواخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: روستاهای حمیران، بوچیر، هشنیز، بهده، کناردان، چک چک، گوده احشام، میلکی و دشتی از مناطق عمده کشت جو در پارسیان به شمار میروند و در حال حاضر، برداشت این محصول در روستای چک چک این شهرستان آغاز شده است.
پلنگی بیان کرد: جو به عنوان یکی از محصولات زراعی و غلات ، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه دارد و تلاش میشود با حمایت از کشاورزان، تولید این محصول در شهرستان افزایش یابد.
