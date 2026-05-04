به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های دولتی نشان داد افت تولید طیف گسترده‌ای از کالاهای شیمیایی و نفتی ژاپن به‌دلیل درگیری‌های خاورمیانه و آسیب به اقتصاد شکننده این کشور، تولید کارخانه‌های آن را در ماه مارس با کاهش غیرمنتظره‌ای روبه‌رو کرده است.

در همین حال یک نظرسنجی دولتی جداگانه از کاهش شاخص اطمینان مصرف‌کننده در ماه آوریل حکایت دارد که نشان می‌دهد خانوارها به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگی در مضیقه هستند.

بر اساس این داده‌ها، بالا رفتن قیمت نفت و محدودیت‌های عرضه و به‌دنبال آن افزایش فشار تورمی و در عین حال تأثیر بر اقتصاد وابسته به واردات سوخت این کشور، تلاش بانک ژاپن برای افزایش نرخ بهره پایین را با چالش روبه‌رو کرده است.

داده‌های دولتی همچنین نشان داد که تولید صنعتی ژاپن برای دومین ماه پیاپی در مارس نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش یافته که این رقم با پیش‌بینی بازار مبنی بر افزایش ۱.۱ درصدی تولید در تضاد است. تولید صنعتی ژاپن در ماه فوریه هم ۲ درصد کاهش داشت.

تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌کنند که تولید در ماه آوریل بار دیگر کاهش یابد و این بار با افت ۰.۷ درصدی همراه باشد.

ماساتو کویکه، اقتصاددان ارشد شرکت سومپو پلاس (Sompo Plus)، گفت: علاوه بر افزایش هزینه‌های ناشی از قیمت بالای نفت خام، تداوم اختلال در عرضه فرآورده‌هایی مانند نفتا فعالیت کارخانه‌ها را به‌شدت تحت‌ تأثیر قرار خواهد داد.

این داده‌ها همچنین افت شدید در تولید محصولات بر پایه نفت را نشان می‌دهد، به‌طوری که تولید پلی‌اتیلن ۲۷ درصد و پلی‌پروپیلن ۱۵ درصد کاهش داشته است.

بر اساس داده‌های دولتی ژاپن، تولید سوخت این کشور هم به‌طور کلی به‌شدت کاهش یافته، به‌طوری که تولید بنزین و گازوئیل به‌ترتیب با افت ۷.۳ درصدی و ۱۴.۳ درصد همراه بوده است.

تحلیلگران می‌گویند کمبود عرضه این محصولات میانی شیمیایی می‌تواند قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها را افزایش دهد و به فشارهای تورمی فزاینده ناشی از افت ارزش ین بیفزاید.

اندیشکده خصوصی تیکوکو دیتابنک (Teikoku Databank) با انتشار یادداشتی پژوهشی اعلام کرد: قیمت مواد غذایی به‌دلیل درگیری‌های خاورمیانه، به‌شدت افزایش یافته است. کمبود نفتا می‌تواند سبب رشد شدید قیمت محصولات غذایی در تابستان امسال شود.

ژاپن برای تأمین حدود ۹۵ درصد از نفت خام خود به خاورمیانه وابسته است و بخش زیادی از واردات این کشور از تنگه هرمز صورت می‌گیرد. پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تردد از این تنگه مختل شده است.

با این حال دولت ژاپن خطر کمبود شدید نفت خام و کالاهای نفتی را کم‌اهمیت جلوه داده است.

دولت ژاپن روز پنجشنبه (دهم اردیبهشت) با انتشار داده‌های مربوط به تولید کارخانه‌ها اعلام کرد که ذخیره محصولات میانی شیمیایی این کشور حدود دو ماه را پوشش می‌دهد و تا حد زیادی توانسته است تأثیر آن را بر حمل‌ونقل بخش پایین‌دستی به‌ حداقل برساند.