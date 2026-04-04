قالیباف: جهادگران اقتصادی ستون فقرات این جنگ ملی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: کارگران، صنعتگران، کسبه، تجار، فعالان استارتاپها و عموم جهادگران اقتصادی، ستون فقرات این جنگ ملی بودهاند و مبارزه مقدس آنها از امروز و با پایان تعطیلات جان تازهای میگیرد. قدردان شرافت و زحمات تمام فعالان اقتصادی که این روزها جهاد میدان و جهاد خیابان را ممکن کردهاند، هستیم.
