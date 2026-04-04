آغاز ثبت نام‌ وام‌ ودیعه مسکن متاهلی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره خدمات دانشجویی این دانشگاه، دانشجویان متقاضی می‌توانند تا تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

طبق این اطلاعیه، فرایند درخواست برای دانشجویانی که برای نخستین‌بار متقاضی دریافت وام هستند شامل ارائه مدارک به‌صورت حضوری یا از طریق پست الکترونیک جهت بررسی توسط کارشناس مربوطه است. این مدارک شامل فرم درخواست وام، تعهد محضری، حکم کارگزینی ضامنین و گواهی کسر از حقوق با مهر و امضای سازمان مربوطه می‌شود. ارائه گواهی کسر از حقوق تنها برای دانشجویانی الزامی است که مجموع وام‌های دریافتی آنان بیش از ۳۰۰ میلیون تومان باشد.

همچنین تأکید شده است در صورتی که فردی در مقطع تحصیلی قبلی به‌عنوان ضامن در سامانه ثبت شده باشد، امکان استفاده مجدد از همان ضامن برای مقطع جدید وجود ندارد و دانشجو باید ضامن جدید معرفی کند.

متقاضیان پس از ثبت‌نام در سامانه، باید نسبت به تشکیل پرونده، تکمیل اطلاعات، بارگذاری مدارک و ثبت درخواست وام اقدام کنند. دانشجویانی که در مقطع فعلی دارای پرونده هستند، نیازی به ایجاد پرونده جدید ندارند.

ثبت شماره حساب بانک تجارت و شماره شبا در سامانه برای تمامی متقاضیان الزامی بوده و دانشجویان باید از فعال بودن حساب خود اطمینان حاصل کنند.

در مرحله نهایی، تحویل اصل مدارک به کارشناسان مربوطه در ساختمان شهیده قزوینی دانشگاه یا ارسال از طریق پست به آدرس اعلام‌شده ضروری است. بر اساس این اطلاعیه، پرونده دانشجویانی که مدارک کامل‌تری ارائه دهند، در اولویت پرداخت وام قرار خواهند گرفت.