به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال به دلیل ادامه شرایط جنگی کشور در آستانه لغو کلی است. مسابقات فوتبال باشگاهی با وجود اصرار فراوان سازمان لیگ مبنی بر اتمام آن به صورت برگزاری مجتمع در یک استان، هنوز مورد تأیید نهادهای امنیتی قرار نگرفته است تا حالا نوبت به برنامه جدید امیر قلعه نویی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ برسد.

سرمربی تیم ملی ایران در نظر دارد در صورت اعلام رسمی لغو بازی های باشگاهی، اردوهای بلندمدتی را برای تیم ملی در داخل و خارج از کشور برگزار کند؛ اردوهایی که در صورت عدم برگزاری مسابقات باشگاهی از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده و در فاصله نزدیک به دو ماه تا شروع جام جهانی، ادامه خواهد داشت.

نخستین اردوی تیم ملی با توجه به ادامه لغو پروازهای بین المللی در منطقه داخلی برگزار می شود و اردوهای بعدی خارج خواهد بود که کادرفنی تیم ملی ایران جزئیات آن را طبق خواسته قلعه نویی تنظیم و به مدیران فدراسیون ارائه کرده است.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا قلعه نویی خیلی زود به فهرست ۵۰ نفره خود برای معرفی اولیه برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک می شود یا باید منتظر برگزاری فشرده بازی های لیگ برتر به طور مجتمع باشد که در این صورت برنامه مدنظرش نیز به صورت کامل تغییر خواهد کرد.