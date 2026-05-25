به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وحیدی، ظهر دوشنبه در نشست خبری با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی استان کرمان گفت: استان کرمان با در اختیار داشتن ۱۱.۲ درصد مساحت کشور، حدود ۳.۹ درصد جمعیت ایران و ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور، رتبه نهم اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ساختار اقتصادی این استان افزود: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کرمان از متوسط کشوری بالاتر است و این استان با در اختیار داشتن حدود نیمی از ارزش افزوده بخش معدن کشور و ۱۲ درصد معادن فعال ایران، جایگاه نخست کشور را در حوزه معدن دارد.

وی ادامه داد: همچنین وجود ۱۰ اثر ثبت جهانی، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی و تقویت اقتصاد خدمات استان کرمان فراهم کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر ارتقاء بهره‌وری گفت: سند بهره‌وری استان کرمان تدوین، تصویب و به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و از این پس تمامی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها باید مبتنی بر شاخص‌های بهره‌وری باشد.

وحیدی، افزود: سند بهره وری استان کرمان با مشارکت ۲۲ دستگاه اجرایی و با تمرکز بر سه حوزه راهبردی آب و انرژی، صنعت و معدن و کشاورزی، شامل ۴۷ برنامه عملیاتی و ۹ شاخص ارزیابی است و هدف آن افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی استان کرمان و بهبود حکمرانی توسعه‌ای است.

وی با اشاره به تجربه برنامه‌های توسعه گذشته افزود: در برنامه‌های سوم تا ششم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده بود، اما سهم بهره‌وری در تحقق این هدف بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و فاصله معناداری میان اهداف و عملکرد واقعی وجود داشت؛ از این رو ارتقاء بهره‌وری نیازمند رویکردی متفاوت و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی استان‌هاست.

اصلاح نظام اداری در سند بهره‌وری

وحیدی، یکی از محورهای اصلی سند بهره‌وری را اصلاح نظام اداری اعلام کرد و گفت: ۴۰ فرآیند مرتبط با سرمایه‌گذاری که بیشترین تأثیر را بر فضای کسب‌وکار دارند، شناسایی شده و اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین حدود ۱۵۰ خدمت پرمراجعه دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته تا با اصلاح فرآیندها، ضمن افزایش سرعت ارائه خدمات، رضایتمندی مردم و سرمایه‌گذاران نیز ارتقا یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به اولویت بالای حوزه آب و انرژی در برنامه بهره‌وری این استان گفت: کرمان در کنار برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجهی همچون قرار گرفتن در ذوزنقه طلایی تابش خورشید، نیروی انسانی متخصص، پروژه‌های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان و توان فنی بالا، با چالش‌های جدی در حوزه منابع آب نیز مواجه است.

وی مهم‌ترین چالش‌های این بخش را خشکسالی‌های مستمر، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، فرسودگی شبکه‌های آبرسانی و مصرف بیش از ۹۰ درصد منابع آب استان کرمان در بخش کشاورزی اعلام کرد.

وحیدی، از برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات شبکه آبرسانی استان کرمان از ۳۵.۴ درصد به ۲۷.۱ درصد تا سال ۱۴۰۷ خبر داد و افزود: برای تحقق این هدف، بازسازی ۲۵۰ کیلومتر شبکه آبرسانی، نشت‌یابی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: حجم مصرف آب در بخش کشاورزی که اکنون حدود ۴هزار و ۶۳۲ میلیون متر مکعب است و باید تا سال ۱۴۰۷ به ۳ هزار و ۹۴۲ میلیون متر مکعب کاهش یابد که در همین راستا نصب ۹ هزار کنتور هوشمند، شناسایی و مسدودسازی ۴هزار حلقه چاه غیرمجاز و اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی پیش‌بینی شده است.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف گاز

وی با تأکید بر ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۱۸ مگاوات برق خورشیدی در استان تولید می‌شود، اما هدف‌گذاری شده این ظرفیت تا سال ۱۴۰۷ به ۲۹۳۷ مگاوات افزایش یابد.

وی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توسط معادن، صنایع بزرگ، خانوارها و کشاورزان در دستور کار قرار دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده‌اند حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.

وحیدی، از اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی نیز خبر داد و گفت: بهینه‌سازی ۲۷۰۰ موتورخانه در سطح استان کرمان می‌تواند میزان صرفه‌جویی گاز را تا سال ۱۴۰۷ به بیش از یک میلیون متر مکعب برساند.

فعال‌سازی ۸۶ واحد صنعتی راکد و ۲۵۰ واحد نیمه‌فعال

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی ۸۶ واحد صنعتی راکد و ۲۵۰ واحد نیمه‌فعال در استان کرمان خبر داد و گفت: علاوه بر این، ارائه خدمات مشاوره‌ای از طریق کلینیک‌های کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی توسعه خواهد یافت تا موانع تولید و سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

اهمیت بخش کشاورزی و ارتقاء بهره‌وری آب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد این استان اظهار کرد: بیش از ۱۳ درصد تولید استان کرمان و بخش قابل توجهی از اشتغال به کشاورزی اختصاص دارد، بنابراین ارتقاء بهره‌وری آب در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در بیش از ۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی، توسعه شبکه‌های آبیاری پایین‌دست سدها، افزایش عملکرد در واحد سطح و گسترش کشت‌های کم‌ آب‌بر از جمله برنامه‌های اصلی این حوزه است.