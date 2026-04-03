برگزاری پویش «سرو ایران» در شهرستان دورود به یاد شهدای جنگلبان

به گزارش خبرگزاری مهر، کارکنان و پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دورود نیز، به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، با شرکت در «پویش سرو ایران» و به یاد شهیدان جنگلبان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که در حملات وحشیانه رژیم منحوس آمریکایی و صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند، در بلوار امام علی (ع) اقدام به غرس نهال کردند.

در این مراسم معنوی که با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، حفظ منابع طبیعی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگلبان برگزار شد، کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دورود با حضور پرشور خود، ۱۰۰ اصله نهال را در بلوار امام علی (ع) غرس کردند.

این اقدام نمادین، تجدید میثاقی با آرمان‌های شهدا و تأکیدی بر اهمیت حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی کشور بود.

حضور فرماندار و مسئولان محلی در مراسم

در این مراسم، فرماندار شهرستان دورود، مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی، و جمعی از مسئولین و پرسنل دیگر دستگاه‌های دولتی حضور داشتند.

در این مراسم، مسئولین و پرسنل دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله جمعیت هلال احمر، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره محیط زیست، پاسگاه محیط زیست اشترانکوه، حوزه علمیه خواهران، شهرداری و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) نیز حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با غرس نهال، یاد و خاطره شهدای گلگون‌کفن جنگلبان را گرامی داشتند.

توزیع ۵۰۰ اصله نهال رایگان در حاشیه مراسم

لازم به ذکر است در حاشیه این مراسم، تعداد ۵۰۰ اصله نهال رایگان بین عموم مردم توزیع شد.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و تشویق شهروندان به مشارکت در حفظ و توسعه فضای سبز و منابع طبیعی انجام شد.