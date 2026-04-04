۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر تخلیه شد

روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر از تخلیه کامل نیروهای کلیه واحدهای صنعتی فعال در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر از تخلیه کامل نیروهای کلیه واحدهای صنعتی فعال در منطقه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: امروز شنبه ۱۵ فروردین ماه در تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ماهشهر، شرکت‌های پتروشیمی فجر ۱ و ۲، رجال، امیرکبیر و پتروشیمی ابوعلی در منطقه ویژه ماهشهر مورد اصابت قرار گرفت که براساس مصوبه کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه ماهشهر نیروهای کلیه واحدهای صنعتی فعال در منطقه به صورت کامل تخلیه شدند.

همچنین در بخش دیگری از اطلاعیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر آمده است: از خانواده‌های کارکنان خواسته شده نگرانی نداشته باشند و شرایط تحت کنترل است

طیبه بیات

