نشت مواد آلاینده از پتروشیمی امیرکبیر تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: براساس تدابیر صورت گرفته در فرماندهی ارشد شرایط اضطراری و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی امیرکبیر، هیچگونه نشت مواد و آلاینده از شرکت پتروشیمی امیرکبیر صورت نگرفته و شرایط تحت کنترل قرار دارد.
بدیهی است این حادثه هیچگونه خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است و شهروندان از توجه به شایعات خودداری نموده و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.
گفتنی است ولیالله حیاتی معاون امنیتی استانداری خوزستان اعلام کرده بود که در ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه دیروز سهشنبه پتروشیمی امیرکبیر هدف تهاجم هوایی دشمنان قرار گرفت. بر اساس گزارشهای دریافتی تا این لحظه این حوادث هیچگونه تلفات نداشته اند.
