۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

نشت مواد آلاینده از پتروشیمی امیرکبیر تکذیب شد

ماهشهر - روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی هرگونه نشت مواد سمی به دلیل حمله دشمن متجاوز به پتروشیمی امیرکبیر تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: براساس تدابیر صورت گرفته در فرماندهی ارشد شرایط اضطراری و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی امیرکبیر، هیچگونه نشت مواد و آلاینده از شرکت پتروشیمی امیرکبیر صورت نگرفته و شرایط تحت کنترل قرار دارد.

بدیهی است این حادثه هیچگونه خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است و شهروندان از توجه به شایعات خودداری نموده و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

گفتنی است ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی استانداری خوزستان اعلام کرده بود که در ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه دیروز سه‌شنبه پتروشیمی امیرکبیر هدف تهاجم هوایی دشمنان قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های دریافتی تا این لحظه این حوادث هیچ‌گونه تلفات نداشته اند.

