۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

هواشناسی خراسان رضوی در پی اوج بارش باران هشدار نارنجی صادر کرد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در پی اوج بارش باران در روزهای شنبه و یکشنبه در خراسان رضوی هشدار سطح نارنجی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری‌نسب اظهار کرد: براساس آخرین پیش‌بینی‌ها، بارش‌ها در خراسان رضوی و مشهد از امروز بعدازظهر آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، اما اوج آن از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه رخ می‌دهد؛ با توجه به شدت بارندگی‌ها به‌ویژه در نیمه شرقی استان و احتمال آب‌گرفتگی و سیلاب، هشدار نارنجی شماره ۳ برای امروز پانزدهم صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: به‌دلیل شدت بارش‌ها در نیمه شرقی استان و احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی، هشدار نارنجی شماره ۳ صادر شده است. همزمان وزش باد شدید موقتی نیز در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

