به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، در راستای استمرار فعالیتهای اقتصادی و تجاری بخش تعاون در شرایط تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به کشورمان و با همت و پیگیریهای اتاق تعاون ایران و مساعدت مسئولان ذیربط و هماهنگیهای انجامشده، دسترسی به اینترنت بینالمللی در اتاق تعاون ایران برقرار است.
این اطلاعیه بهصورت مجدد منتشر میشود و این امکان پیشتر نیز برای فعالان اقتصادی فراهم بوده است. فعالان حوزه تعاون میتوانند صرفاً در بازه زمانی ساعت ۹ تا ۱۷ روزهای کاری، برای انجام تعاملات و مراودات داخلی و خارجی از این ظرفیت استفاده کنند.
این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان کشور برای صیانت از فعالیتهای اقتصادی و تسهیل تجارت بینالملل صورت گرفته و با هدف جلوگیری از بروز وقفه و اختلال در امور تجاری فعالان اقتصادی حوزه تعاون، تعاونگران، اتحادیهها و شرکتهای تعاونی و همچنین اتاقهای تعاون استانها اجرا شده است.
براساس این اطلاعیه، تمام فعالان حوزه تعاون، تعاونگران، اتحادیهها، شرکتهای تعاونی و اتاقهای تعاون استانها میتوانند جهت انجام این امور و بهرهمندی از این ظرفیت استفاده کنند.
