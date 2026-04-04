۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

برقراری اینترنت بین‌المللی در اتاق تعاون ایران

بنا بر اعلام اتاق تعاون ایران، اینترنت بین‌المللی برای تداوم فعالیت، فعالان اقتصادی بخش تعاون، در محل این اتاق برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، در راستای استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بخش تعاون در شرایط تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به کشورمان و با همت و پیگیری‌های اتاق تعاون ایران و مساعدت مسئولان ذی‌ربط و هماهنگی‌های انجام‌شده، دسترسی به اینترنت بین‌المللی در اتاق تعاون ایران برقرار است.

این اطلاعیه به‌صورت مجدد منتشر می‌شود و این امکان پیش‌تر نیز برای فعالان اقتصادی فراهم بوده است. فعالان حوزه تعاون می‌توانند صرفاً در بازه زمانی ساعت ۹ تا ۱۷ روزهای کاری، برای انجام تعاملات و مراودات داخلی و خارجی از این ظرفیت استفاده کنند.

این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان کشور برای صیانت از فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل تجارت بین‌الملل صورت گرفته و با هدف جلوگیری از بروز وقفه و اختلال در امور تجاری فعالان اقتصادی حوزه تعاون، تعاونگران، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و همچنین اتاق‌های تعاون استان‌ها اجرا شده است.

براساس این اطلاعیه، تمام فعالان حوزه تعاون، تعاونگران، اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون استان‌ها می‌توانند جهت انجام این امور و بهره‌مندی از این ظرفیت استفاده کنند.

فاطمه امیر احمدی

    نظرات

    • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      پس مردم معمولی چی میشه؟؟ از افسردگی مردیم

    پربازدیدها

    پربحث‌ها