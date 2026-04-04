۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

هروی در گفتگو با مهر:

ورزشکاران در بزنگاه‌های تاریخی دین خود را به میهن اسلامی ادا کرده‌اند

مدیر فنی تیم ملی کاراته گفت: نام ایران و میهن اسلامی همیشه در اولویت نخست همه مردم به خصوص ورزشکاران است و از جان و دل برای دفاع از تمامیت ارضی کشور به میدان می آیند.

سید شهرام هروی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پویش «ورزش جان فدای ایران» گفت: طی روزهای گذشته شاهد استقبال خوبی از پویش فوق صورت گرفته و این موضوع نشانه ای از وحدت و همدلی بین جامعه ورزش کشور است تا یک بار دیگر دین خود به ایران اسلامی ادا کنند.

وی ادامه داد: روسای فدراسیون ها، قهرمانان و ورزشکاران متعددی به این پویش پیوستند. این موضوع بیانگر آن است که خانواده بزرگ ورزش به خوبی موضوع را درک کرده و می داند که در چه شرایطی چه کاری انجام داده و همپای مردم پیش بروند. شاهد هستیم که ورزشکاران همیشه در بزنگاه های تاریخی میدان را خالی نکرده و دین خود را به انقلاب و میهن اسلامی ادا کرده اند.

مدیر فنی تیم ملی تکواندو افزود: بیش از 35 روز از جنگ تحمیلی و حملات وحشیانه دشمن صهوینی، آمریکایی می گذرد و در این مدت ورزشکاران مانند همیشه پای کار بوده اند. این ثابت می کنند که ملت ایران که اهالی ورزش نیز جزئی از آنها هستند به بالندگی رسیده اند. من نیز به عنوان عضو کوچکی از جامعه ورزش به «ورزش جان فدای ایران» پیوسته و از همه عزیزان ورزش به خصوص جامعه کاراته دعوت می کنم از این فرصت برای ادای دین به کشور بهترین استفاده را ببرند.

هروی در پایان به شرایط تیم ملی هم اشاره کرد و افزود: مهمترین رویداد پیش روی ما قهرمانی آسیا است و به امید خدا از هفته آینده تمرینات تیم ملی را برای حضور در این رقابت ها از سر خواهیم گرفت.

کد مطلب 6791230

