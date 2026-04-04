در دیدار وزرای ورزش ایران و جمهوری آذربایجان چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه اجلاس جهانی ورزشهای سنتی با فرید غائبوف، وزیر ورزش و جوانان جمهوری آذربایجان دیدار کرد و دو طرف در خصوص همکاریهای مشترک میان دو کشور در حوزه ورزش و جوانان رایزنیهایی را انجام دادند.
وی در ابتدا با نشست با فرید غایبوف به پیشرفت جمهوری آذربایجان در ورزش قهرمانی دنیا اشاره کرد و خطاب به همتای خود گفت: ورزش حرفهای جمهوری آذربایجان در دو دهه اخیر با رشد خوبی در اکثر رشتهها مواجه بوده است. امیدوارم این سیر صعودی ادامه داشته باشد. هر چقدر که همسایگان ما در ورزش قدرتمند باشند متقابلا ما هم در این عرصه قویتر خواهیم شد.
دنیامالی در ابتدا با قدردانی از حمایت دولت و مردم آذربایجان در جنگ تحمیلی گفت: ایران هیچ وقت جنگی را آغاز نکرده اما مردم صبور ایران تا شکست دشمن و بیرون کردن آمریکا از منطقه به مقاومت مقدس خود ادامه خواهند داد، همانطور که در جنگ تحمیلی هشت ساله مقابل رژیم صدام با حمایت امریکا مقاومت کرده و دشمن را شکست دادند.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه تا کنون تعاملات مثبتی بین دو کشور وجود داشته، افزود: مربیان ایرانی در رشتههای تکواندو و کشتی تجربههای خوبی در تیمهای آذربایجانی داشتند. متقابلا ما نیز از دانش مربیان آذربایجان استفاده میکنیم و در حال حاضر یکی از بهترین مربیان جودوی دنیا از این کشور را برای تیم ملی ایران به خدمت گرفته ایم.
وزیر ورزش و جوانان به موضوع جوانان هم پرداخت و تصریح کرد: در حوزه جوانان نیز علاقهمند هستیم با گسترش روابط جوانان دو کشور، تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم و دو کشور کارگاههای تبادل تجربه در این حوزه برگزار کنند.
وی با اشاره به این که وزیر ورزش و جوانان جمهوری آذربایجان ریاست کنفدراسیون ژیمناستیک اروپا را در اختیار دارد از همتای خود خواست تا به عنوان یک کشور همسایه مراودات و حمایتهای لازم را در توسعه و انسجام ژیمناستیک ایران انجام دهد.
شایان ذکر است، فرید غایبوف، وزیر جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان نیز قول مساعد داد تا به واسطه سمتی که در اختیار دارد، در جهت ارتقای ورزش ژیمناستیک در ایران حرکت کند. همچنین وی نیز به اهمیت برنامه های اجرایی در حوزه جوانان و جذب مربیان تاکید و ابراز امیدواری کرد تبادلات در این بخشها ادامهدار باشد.
