به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز شنبه در جلسه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ضمن قدردانی از زحمات این مجموعه در سال گذشته و سال جدید، اظهار داشت: طبق تأکیدات سال گذشته اگر در لرستان قرار است اتفاقی بیفتد باید متفاوت از گذشته، با مدیریت پویا و با برنامه متناسب با شرایط جنگی عمل کنیم.

ارزیابی وضعیت ۵۱۰۰ واحد آسیب‌دیده در جنگ

وی گفت: تاکنون بیش از پنج هزار و ۱۰۰ واحد در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارزیابی شده‌اند و اطلاعات اولیه این واحدها در دسترس قرار دارد.

استاندار لرستان، ادامه داد: برای جبران خسارت ناشی از شکستگی شیشه‌های منازل مردم نیز اعتباری در اختیار بنیاد مسکن قرار دارد که به مردم پرداخت می‌شود.

شاهرخی، تصریح کرد: برای واحدهایی که آسیب کلی دیدند و قابل‌سکونت نیستند نیز ودیعه مسکن از ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که به بانک‌ها ابلاغ می‌شود تا از مجاری بانک‌ها این مبلغ به آنها پرداخت شود.



وی افزود: برای اسباب و اثاثی‌هایی که در جریان تهاجم رژیم صهیونیستی آمریکایی جنایت‌کار آسیب‌دیده و تخریب شدند نیز تمهیداتی از طریق شورای راهبردی استان، کمک‌های خیرین و... اندیشیده شده که بر اساس ارزیابی‌ها و برآوردهای بنیاد مسکن و مدیریت بحران استان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

محور اقدامات بنیاد مسکن است

استاندار لرستان، ادامه داد: برای تعمیرات جزئی اعتباری در اختیار داریم که خسارت اماکن آسیب‌دیده از این محل پرداخت شود و همچنین واحدهایی که شیشه‌های آنها تخریب شده حدود چهارهزار و ۵۰۰ واحد هستند که این خسارت نیز به‌سرعت پرداخت می‌شود.

شاهرخی، یادآور شد: خوشبختانه خیلی از مردم ما باشعور بالای خود در شرایط جنگی، نسبت به رفع این مشکل اقدام کرده‌اند؛ ولی این کار نیز باید به‌سرعت پیگیری شود.

وی گفت: ساختار بنیاد مسکن و ستاد جنگ در این زمینه منسجم و منظم عمل می‌کند تا وقفه در کار ایجاد نشود و ستاد حمایت و بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیز به طور مرتب به مردم گزارش کار بدهد.

استاندار با بیان اینکه محور این اقدامات و ستاد، بنیاد مسکن است، گفت: مردمی که واحدهای آنها آسیب‌دیده است، عملکرد مسئولان را رصد می‌کنند که در این ستاد نیز معاون عمرانی، جانشین استاندار است.

کارکنان ادارات نیز رزمنده هستند

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اکنون ادارات، ستاد جنگ هستند، گفت: باهدف پشتیبانی از رزمندگان و نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی مرتبط در کمیته‌های مرتبط نیز به پشتیبانی از مردم در زمان جنگ خواهند پرداخت.

وی افزود: در این شرایط اهمیت کار ما دوچندان شده است، در این شرایط نه فقط متفاوت بلکه جنگی و شبانه‌روزی باید کار کنیم.

استاندار لرستان، تأکید کرد: کارکنان ادارات نیز رزمنده هستند، پشت میز هم خط مقدم است و باید پشت میزهای حضور تأثیرگذار داشته باشید.

شاهرخی، گفت: عملکرد ما باید به‌گونه‌ای باشد که مردم نقش مدیران و کارکنان را در همه رده‌ها، حس کنند و البته میدان را برای نقش‌آفرینی بنیاد برکت، بهزیستی، کمیته امداد و... فراهم کنید تا خدمات بیشتری به مردم ارائه شود.