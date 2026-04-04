به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با انتشار اطلاعیهای از برگزاری اجتماع بزرگ بانوان استان با عنوان «گردهمایی دا» خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، این مراسم روز یکشنبه ۱۶ فروردینماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در خیابان انقلاب خرمآباد (ابتدای خیابان بعثت) برگزار خواهد شد.
دعوت از بانوان کادر دانشگاهی برای حضور
در این اطلاعیه از همه بانوان شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سطح شهرستان خرمآباد دعوت شده است تا با حضور در این اجتماع، در برنامههای پیشبینیشده مشارکت داشته باشند.
همچنین تأکید شده است که شرکتکنندگان میتوانند با در دست داشتن پلاکارد و نمادهای مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بسیج جامعه پزشکی استان در این مراسم حضور یابند.
ارائه خدمات سلامت در حاشیه مراسم
دانشگاه علوم پزشکی لرستان در راستای رسالت خود در حوزه سلامت، اقدام به برپایی ایستگاه سلامت در محل برگزاری این گردهمایی کرده است.
بر اساس اعلام صورتگرفته، بانوان کادر درمان در این ایستگاه ضمن حضور فعال، خدمات غربالگری و مشاوره سلامت را به شرکتکنندگان ارائه خواهند کرد.
تداوم خدمترسانی در کنار فعالیتهای اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اهمیت تلفیق فعالیتهای اجتماعی و خدماتی، اعلام کرده است که این اقدام در راستای استمرار ارائه خدمات سلامت به مردم و ایفای نقش اجتماعی این مجموعه انجام میشود.
در پایان این اطلاعیه، بر لزوم حضور گسترده بانوان و مشارکت فعال آنان در این برنامه تأکید شده است.
