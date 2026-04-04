رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک: باید عرشی از اخوت و برادری خلق کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن محسنی‌فرد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک، در جمع روحانیون قرچک، با اشاره به ضرورت همبستگی جهان اسلام، اظهار داشت که عصر تمدن‌سازی اسلامی تنها در سایه «وحدت فراگیر جبهه حق، اخوت اسلامی و اعتلای کلمه لا اله الا الله» محقق خواهد شد.

وی این دوره را «عصر فتح و نصرت گستره اسلام» توصیف کرد.

محسنی‌فرد با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» خاطرنشان کرد: خدای متعال را برای نعمت بزرگ اخوت اسلامی شاکریم.

وی افزود: امروز به اراده الهی و برکت خون مطهر رهبر و مقتدای شهید راه اسلام، پیام آیات قرآن و حقانیت اسلام ناب محمدی به اقصی نقاط جهان، از جمله قلب اروپا و آمریکا رسیده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک تصریح کرد:امروز حلقه مفقوده جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی اسلامی، «اخوت و برادری اسلامی» است.

وی تأکید کرد که فریضه مهم و واجب بر جوامع اسلامی، ایستادن بر بلندای قله سنت نبوی و آیات قرآن است.

محسنی‌فرد با اشاره به تعبیر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی یادآور شد: باید با وحدت و پیوند قلوب، عرشی از اخوت و برادری خلق کنیم تا این ارتباط، سببی برای نزول امداد و نصرت خاص الهی باشد.

وی با اشاره به تحولات منطقه گفت: مستحضرید در پی حوادث اخیر، برادران ما در عراق، لبنان، یمن و سایر بلاد اسلامی برای اعتلای کلمه اسلام و امتداد ندای «لا اله الا الله» و «الله اکبر» قیام کرده‌اند.

محسنی‌فرد افزود: اتحادی عظیم علیه سربازان شیطان و صهیونیست‌های کودک‌کش، «بعون الله العظیم» احداث شده و این اتحاد در مسیر امتداد جهانی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک در پایان خاطرنشان کرد: امروز لازم است همه رهبران بلاد اسلامی و ملت شریف اسلام و ایمان، با الهام از آیات جهاد و مقاومت از جمله:«وَقَاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةً کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَافَّةً» ، «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ» و همچنین با اتکا بر قاعده محکم «نفی سبیل» ، «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» و با تکیه بر سنت نبوی، در مسیر تحقق تمدن بزرگ اسلامی گام بردارند.