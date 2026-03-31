به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، فریدون فشارکی با اشاره به وضعیت فعلی عبور و مرور نفتکش‌ها در تنگه هرمز گفت: اگر شرایط نسبتا بسته این گذرگاه حیاتی طی هفته‌های آینده ادامه یابد، بازار جهانی انرژی با شوک قیمتی شدید روبه‌رو خواهد شد.

این کارشناس انرژی تأکید کرد: در صورتی که محدودیت‌های موجود در تنگه هرمز طی شش تا هشت هفته آینده برطرف نشود، قیمت نفت می‌تواند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه نوسان کند. به گفته وی، چنین افزایشی احتمال وقوع رکود شدید اقتصادی جهانی را بالا می‌برد.

فشارکی پیش‌تر بر اهمیت تنگه هرمز در عرضه جهانی نفت اشاره کرده و گفته بود هر هفته حدود ۱۰۰ میلیون بشکه و هر ماه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت به‌دلیل محدودیت‌های ایجادشده از این آبراه عبور نمی‌کند؛ موضوعی که در صورت تداوم، خسارت‌های «نجومی» به بازار انرژی وارد خواهد کرد.