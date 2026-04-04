  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

واژگونی در جاده‌های استان سمنان قربانی گرفت؛ ۳کشته و۴۶مصدوم در ۱۴تصادف

سمنان- مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از وقوع ۱۴ فقره تصادف شامل شش واژگونی و پنج انحراف از جاده خبر داد که موجب جان باختن سه نفر و مصدومیت ۴۶ نفر دیگر شده است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۱۴ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته همزمان با هفته دوم نوروز سال جاری در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این حوادث مصدومیت ۴۶ نفر را در پی داشته است.

وی ادامه داد: طی بازه مذکور امدادگران به پنج مورد انحراف سواری از جاده، شش مورد واژگونی خودرو، یک مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر و دو مورد دیگر برخورد با تپه و تیر برق رسیدگی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از تصادف رانا و پیکان وانت کیلومتر ۴۰ محور میامی- ری آباد به عنوان دارای بیشترین مصدوم یاد کرد و اظهار داشت: این حادثه شش مصدوم داشته است.

درخشان با ابراز تأسف از فوت سه هموطن در جاده های استان سمنان طی یک هفته اخیر ادامه داد: واژگونی دنا پلاس کیلومتر ۱۷۹ محور سبزوار- میامی یک کشته و انحراف از جاده و برخورد با گاردریل پژو پارس کیلومتر ۱۷۶ محور سبزوار- میامی دو کشته بر جای گذاشته است.

وی افزود: از حوادث مهم رانندگی می‌توان به انحراف از جاده پژو ۴۰۵ کیلومتر ۱۲ محور ایوانکی به آبسرد و واژگونی پیکاپ کیلومتر ۴۵ محور دامغان به گلوگاه اشاره داشت که روی هم ۱۰ مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

کد مطلب 6791439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها