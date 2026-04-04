حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۱۴ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته همزمان با هفته دوم نوروز سال جاری در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این حوادث مصدومیت ۴۶ نفر را در پی داشته است.

وی ادامه داد: طی بازه مذکور امدادگران به پنج مورد انحراف سواری از جاده، شش مورد واژگونی خودرو، یک مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر و دو مورد دیگر برخورد با تپه و تیر برق رسیدگی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از تصادف رانا و پیکان وانت کیلومتر ۴۰ محور میامی- ری آباد به عنوان دارای بیشترین مصدوم یاد کرد و اظهار داشت: این حادثه شش مصدوم داشته است.

درخشان با ابراز تأسف از فوت سه هموطن در جاده های استان سمنان طی یک هفته اخیر ادامه داد: واژگونی دنا پلاس کیلومتر ۱۷۹ محور سبزوار- میامی یک کشته و انحراف از جاده و برخورد با گاردریل پژو پارس کیلومتر ۱۷۶ محور سبزوار- میامی دو کشته بر جای گذاشته است.

وی افزود: از حوادث مهم رانندگی می‌توان به انحراف از جاده پژو ۴۰۵ کیلومتر ۱۲ محور ایوانکی به آبسرد و واژگونی پیکاپ کیلومتر ۴۵ محور دامغان به گلوگاه اشاره داشت که روی هم ۱۰ مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.