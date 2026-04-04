به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه استقبال اهالی ورزش از پویش «ورزش جان‌فدای ایران»، ناهید کیانی هم وارد این پویش شد.

کیانی در بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس صاحب مدال نقره در رقابت های تکواندو شد.

پیش از این، چهره های ورزشی دیگری همچون هادی ساعی پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران نیز به پویش «ورزش جان‌فدای ایران» پیوسته بودند.

اسامی ورزشکاران و مسئولانی که تاکنون به پویش «ورزش جان‌فدای ایران» پیوسته اند - به جز فدراسیون ها و باشگاه ها- به این شرح است:

* آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو

* سامان پاکباز پارادوومیدانی کار ایران و دارنده مدال طلا و نقره جهانیِ پرتاب وزنه

* مجتبی ملکی قهرمان پاورلیفتینگ جهان

* کسری طاهری بازیکن ملی پوش فوتبال

* علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال

* ذبیح الله پورشب کاپیتان و قهرمان کاراته آسیا و جهان

* پوریا نوروزی عضو تیم ملی تیراندازی

*هادی ساعی پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران

* محمد کریمی زاده عضو تیم ملی جودو

* یگانه نارویی عضو تیم ملی وزنه برداری بانوان

* سارینا نوری عضو تیم ملی کاراته بانوان

* محمد رضا ریگی ملی پوش ووشو

* ناهید کیانی نایب قهرمان المپیک در تکواندو

* محبوبه سنچولی ملی پوش کبدی

* عطا الله موسوی ملی پوش ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی