سقوط مرگبار به چاه؛ مرد ۵۶ ساله ساوه ای جان باخت

محمد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حوالی ظهر امروز شنبه، گزارشی مبنی بر سقوط فردی در چاه ۱۵ متری داخل یک گلخانه در منطقه طرازناهید به مرکز آتشنشانی ساوه اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی اورژانس و آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات ایمنسازی و نجات مصدوم را آغاز کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری ساوه با بیان اینکه عملیات نجات این مرد ۵۶ ساله حدود دو ساعت به طول انجامید، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده به فرد سقوط کرده، عملیات احیا موفقیتآمیز نبود و وی جان خود را از دست داد.
محمدی با بیان اینکه علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است، گفت: جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.
