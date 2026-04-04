  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

سقوط مرگبار به چاه؛ مرد ۵۶ ساله ساوه ای جان باخت

ساوه- رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری ساوه گفت: مردی ۵۶ ساله در گلخانه‌ای در ساوه به داخل چاه ۱۵ متری سقوط کرد و با وجود تلاش امدادگران جان باخت.

محمد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حوالی ظهر امروز شنبه، گزارشی مبنی بر سقوط فردی در چاه ۱۵ متری داخل یک گلخانه در منطقه طرازناهید به مرکز آتش‌نشانی ساوه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس و آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات ایمن‌سازی و نجات مصدوم را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری ساوه با بیان اینکه عملیات نجات این مرد ۵۶ ساله حدود دو ساعت به طول انجامید، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده به فرد سقوط کرده، عملیات احیا موفقیت‌آمیز نبود و وی جان خود را از دست داد.

محمدی با بیان اینکه علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است، گفت: جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6791441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

