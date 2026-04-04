۷۰۱ استاندارد ملی در سال ۱۴۰۴ تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، فرحناز قلاسی‌مود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تدوین استانداردهای ملی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، ۷۰۱ استاندارد ملی تدوین یا تجدیدنظر شد؛ بنابراین برنامه تدوین استانداردهای ملی نه تنها محقق شد بلکه فراتر از برنامه نیز پیش رفت همچنین اعتبار بیش از ۵۸۶۰ استاندارد ملی مورد بازنگری قرار گرفت تا انطباق آنها با استانداردهای بین‌المللی و نیازهای روز کشور حفظ شود.

قلاسی‌مود به دستاوردهای بین‌المللی کشور در حوزه استانداردسازی اشاره کرد و گفت: در ارزیابی انجام‌شده میان ۱۷۵ کشور عضو سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)، رتبه ایران از ۲۰ به ۱۹ ارتقا یافت، بنابراین کشورمان در میان کشورهای منطقه نیز رتبه نخست را در اختیار دارد.

*۱۲۴ استاندارد بین‌المللی با راهبری ایران منتشر شده است

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به سیستم ارزیابی انطباق انرژی‌های تجدیدپذیر (IECRE) پیوسته است که این عضویت امکان اتصال نهادهای ارزیابی انطباق داخلی به نظام بین‌المللی را فراهم می‌کند و موجب می‌شود نتایج آزمون‌های انجام‌شده در داخل کشور در سطح بین‌المللی نیز مورد پذیرش قرار گیرد. در همین راستا چهار نهاد ارزیابی انطباق در حوزه تجهیزات الکتریکی و الکتروتکنیکال به این نظام بین‌المللی متصل شده‌اند.

معاون تدوین و ترویج استاندارد با اشاره به مشارکت ایران در تدوین استانداردهای بین‌المللی گفت: اکنون جمهوری اسلامی ایران در هزار و ۵۴ کمیته فنی و فرعی سازمان‌های بین‌المللی استانداردسازی از جمله ISO، IEC، OIML و CODEX عضویت دارد و تاکنون ۱۲۴ استاندارد بین‌المللی با راهبری ایران منتشر شده است همچنین ۳۰ پروژه دیگر در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فناوری نانو، فولاد و معدن در دست تدوین است که ایران هدایت آن‌ها را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا ۵ دبیرخانه بین‌المللی تدوین استاندارد در ایران فعال است و کشورمان مدیریت برگزاری چندین نشست و اجلاسیه بین‌المللی از جمله اجلاس‌های مرتبط با کودهای شیمیایی و محصولات آرایشی و بهداشتی را بر عهده داشته است. دو کارگاه ارزیابی انطباق اکو-ریسکام نیز برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برگزار شد.

قلاسی مود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و ترویج استاندارد گفت: در سال گذشته، ۱۱۹ دوره آموزشی برای کارکنان سازمان معادل ۱۸۷ هزار و ۳۷۱ نفر-ساعت برگزار شد و بیش از ۴۸۳ هزار نفر ساعت آموزش تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان رسمی و سایر ذی‌نفعان ارائه شد. علاوه بر این، ۱۸ دوره آموزشی مبانی استانداردسازی و مقررات فنی برای دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

وی افزود: در حوزه توسعه نظام ارزیابی و نظارت، بانک جامع آزمون عمومی برای تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت تهیه و به استان‌ها ابلاغ و در ۱۳ جلسه کمیسیون انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد، در مجموع ۳۳۵ پروانه کارشناسی صادر یا تمدید شد. همچنین سامانه سینا برای تقویت نظارت بر فعالیت مدیران کنترل کیفیت توسعه یافت.

معاون تدوین و ترویج استاندارد با اشاره به همکاری با مراکز علمی کشور اظهار کرد: در قالب طرح همکاری با دانشگاه‌ها، پروژه غنی‌سازی محتوای دروس دانشگاهی با استانداردهای ملی و بین‌المللی به‌صورت آزمایشی در دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، الزهرا، امیرکبیر و صنعتی شریف اجرا شد تا دانشجویان با استانداردهای تخصصی حوزه فعالیت خود آشنا شوند.

وی به برنامه‌های ترویجی این معاونت اشاره کرد و گفت: طرح «سفیر استاندارد در مدارس» با مشارکت بیش از ۴۱۳ مدرسه اجرا شد و در قالب آن ۵۱۹۲ دانش‌آموز به‌عنوان سفیر استاندارد آموزش دیدند. همچنین جشنواره ملی ایده‌پردازی دانش‌آموزی در حوزه استاندارد طراحی شد که هدف آن تشویق دانش‌آموزان به تولید آثار فرهنگی و هنری در این حوزه است.

*سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی

قلاسی مود به اقدامات راهبردی سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه تحول نظام استانداردسازی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد موظف به تدوین نقشه راه تحول نظام استاندارد کشور بود. در همین راستا «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور» تدوین و در شهریور ۱۴۰۴ پس از تصویب در شورای عالی استاندارد، توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

به گفته وی، برنامه عملیاتی این سند نیز تهیه شده و اجرای آن امسال آغاز خواهد شد، هرچند بخشی از اقدامات آن از سال پیش شروع شده است.