به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران؛ طبق مفاد ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت میباشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را برای اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام کند.
با توجه به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر کیفیت مواد غذایی پرمصرف آماده و نیمهآماده و همچنین محبوبیت فرآورده رشته فوری (نودل) در میان اقشار جامعه به ویژه جوانان، سازمان ملی استاندارد ایران به منظور صیانت از سلامت و ایمنی مردم و نظارت و ارزیابی کیفیت محصولات غذایی عرضهشده در بازار، نسبت به ارزیابی انطباق رشته فوری (نودل) در سطح کشور اقدام کرده است.
براساس این گزارش، نمونهها مطابق با استاندارد ملی شماره ۱۱۹۸۱ با عنوان «رشته فوری (نودل) - ویژگیها و روشهای آزمون» از سطح عرضه ۳۱ استان کشور نمونهبرداری و در آزمایشگاههای همکار تأیید صلاحیتشده دارای گواهینامه ۱۷۰۲۵ مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این ارزیابی نشان داد که ۵۹ درصد نمونهها با استاندارد ملی مذکور مغایرت دارند.
همچنین بیشترین درصد عدم انطباقها به ترتیب در ویژگیهای تشدیدکننده طعم مونوسدیم گلوتامات، باکتری باسیلوس سرئوس، میزان نمک در رشته فوری، میزان نمک در چاشنی و پراکسید چربی استخراجی مشاهده شده است.
ذکر این نکته لازم است که؛ با توجه به مقادیر قابل توجه نمک و چربی در این فرآورده و وجود افزودنیهایی مانند مواد نگهدارنده و طعمدهندههای مصنوعی که میتوانند بر سلامت تأثیرات منفی داشته باشند، توصیه میشود به منظور حفظ سلامتی، مصرف آنها در برنامه غذایی محدود شود و در انتخاب مواد غذایی سالمتر دقت بیشتری صورت گیرد.
