۸ معلول گرمساری صاحب خانه شدند؛ تامین جهیزیه معلولان دم بخت

سید جواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سفر خود به گرمسار بیان کرد: در این سفر مسائل مرتبط با خانواده بهزیستی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا حد امکان بتوانیم‌ مسائل مرتبط با این‌حوزه را رفع کنیم.

وی افزود: سازمان بهزیستی در گرمسار متعهد شد تمام پشت نوبتی های سازمان های مثبت زندگی که یک هزار نفر نیز برآورد می شوند را به صفر کاهش دهد و حق پرستاری معلولان دهک‌های یک الی سه را به روز پرداخت خواهیم‌کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تمام ازدواج های معلولان و مددجویان گرمساری که در سال ۱۴۰۵ ازدواج کنند از جهیزیه برخوردار خواهند شد تاکید کرد: تلاش شده تا همه معلولان شهرستان در سال جاری ولیچر های خود را نیز تحویل بگیرند.

حسینی با بیان اینکه چهار و نیم‌میلیون تومان نیز امسال برای هر معلول تحت عنوان سرانه سماکارت واریز می شود که از آن می توانند برای حمل و نقل برون شهری بهره گیری نمایند ابراز داشت: ۳۲ فرصت شغلی نیز برای مددجویان بهزیستی شهرستان‌ گرمسار در سال ۱۴۰۵ ایجاد خواهد شد.

وی از تامین هشت واحد مسکونی برای معلولان‌گرمساری در سال جاری خبر داد و افزود: اعتبارات تسهیلات مورد نیاز این مساکن نیز تامین شده است همچنین یک نیروگاه سه مگاواتی نیز در استان سمنان با هدف توانمند سازی معلولان سخت کار یا کسانی که توان کار ندارند در نظر گرفته شده تا کمک خوبی به این‌معلولان از لحاظ مادی باشد.