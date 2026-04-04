علی مردانی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به ادامه عملیات اجرایی و احداثی توسط سرمایهگذاران در شرایط کنونی کشور، افزود: احداث سازه این سایت گلخانهای هماکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده است و در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تصریح کرد: در صورت تأمین آب و تخصیص تسهیلات بانکی، امکان توسعه این سایت تا ۵۰ هکتار وجود دارد؛ ظرفیتی که میتواند زمینه اشتغال حدود ۵۰۰ نفر از جوانان و فارغالتحصیلان رشتههای فنی و کشاورزی را فراهم کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوی با تأکید بر اهمیت توسعه کشتهای گلخانهای در افزایش بهرهوری آب و تولید محصولات باکیفیت، خاطر نشان کرد: گسترش اینگونه مجموعهها میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
نظر شما