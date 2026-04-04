به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی دمیرچی لو عصر شنبه در حاشیه ورود سومین محموله کمک‌های بشردوستانه کشور جمهوری آذربایجان به ایران در مرز آستارا اظهار کرد: امروز شاهد ورود سومین محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری آذربایجان به ایران هستیم که شامل ۲۰۰ تن اقلام غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

وی افزود: این محموله در قالب ده دستگاه تریلی حمل و با حضور مقامات دو کشور در مرز آستارا تحویل هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان با اشاره به اینکه در دو مرحله قبلی، محموله اول شامل سه کامیون و محموله دوم شامل پنج کامیون مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی تحویل داده شده بود، افزود: این کمک‌های بشردوستانه نمادی از همبستگی و حمایت مردم و دولت جمهوری آذربایجان از مردم و دولت ایران است که بر اساس توافق رؤسای جمهور دو کشور انجام شده است.

وی با تأکید بر ارزشمند بودن حمایت مردم و دولت جمهوری آذربایجان از ایران در شرایط سخت کنونی که در معرض تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، تصریح کرد: این حمایت‌ها نشانگر توجه دو کشور به یکدیگر در روزهای سخت است که مبتنی بر اشتراکات فرهنگی و علائق دو کشور و دو ملت نسبت به سرنوشت یکدیگر است.

دمیرچی لو همچنین با اشاره به مساعدت‌های جمهوری آذربایجان در انتقال کمک‌های کشورهای دیگر از قلمرو خود اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد ارسال دو محموله کمک‌های بشردوستانه روسیه از طریق جمهوری آذربایجان بودیم که یکی از طریق هوایی از فرودگاه لنکران و دیگری با استفاده از راه‌آهن به صورت محموله ۳۱۲ تنی انجام شد.

وی تأکید کرد: همکاری‌های سه‌جانبه ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه که در سالیان گذشته در حوزه‌های مختلف شاهد آن بودیم، امروز در حوزه همکاری‌های بشردوستانه نیز خود را نشان می‌دهد و کریدور شمال-جنوب که محور همکاری سه کشور بوده، امروز در حوزه همکاری‌های بشردوستانه نیز نقش ایفا می‌کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در پایان از دولت و مردم جمهوری آذربایجان و همچنین مسئولین شهرستان آستارا و هلال‌احمر که برای انتقال و تحویل این کمک‌ها مساعدت داشتند، تشکر کرد.