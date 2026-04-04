به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقر فرماندهی ستاد ارتش و وزارت جنگ این رژیم، صبح امروز در اثر اصابت موشک ایران آسیب دیده است.

در همین حال، شبکه اسرائیلی «کان» گزارش داد که صبح امروز از ایران موشکی شلیک شد، در نزدیکی مقر وزارت جنگ ارتش اسرائیل در تل‌آویو سقوط کرد.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که پایگاه «شراغا»، مقر اداری فرماندهی تیپ گولانی، در شمال شهر اشغالی عکا را با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی تجمعی از نظامیان را در اطراف موضع السماقه در تپه‌های اشغالی کفرشوبا با گروهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

همچنین کانال ۱۲ از اصابت مستقیم یک موشک شلیک‌شده از لبنان به ساختمانی در منطقه صنعتی صفد خبر داد.

از سوی دیگر منابع رژیم صهیونیستی از موج جدید موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر داد و از شهرک نشینان خواسته شد به پناهگاه بروند.

منابع اسرائیلی اعلام کردند که آژیر خطر در حیفا، الجلیل سفلی و نهاریا به صدا درآمد. همچنین آژیرهای هشدار در یرعون، حیفا، کرمل، کریوت و مناطق گسترده ای در الجلیل غربی به صدا درآمد.

صدای انفجارهای پیاپی در حیفا، کرمل، کریوت و مناطق وسیعی در شمال اراضی اشغالی شنیده می شود. هم‌زمان با شلیک موشک از ایران و لبنان، آژیر خطر در شمال و وادی عاره به صدا درآمد.

همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از آغاز جنگ، بیش از ۶۰۰ موشک و ۷۶۵ پهپاد از ایران به‌سوی رژیم صهیونیستی شلیک شده است.