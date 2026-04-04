موج جدید حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از موج جدید موشکی ایران به سمت اراضی اشغالی خبر دادند و اینکه از شهرک نشینان خواسته شده است که فورا به پناهگاه بروند.

رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در اراضی اشغالی به دنبال این حمله موشکی خبر داده و اعلام کرد که موشک بارانی به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: از آغاز جنگ، ایران بیش از ۵۰۰ موشک به‌سوی اسرائیل شلیک کرده، آسیب های زیادی وارد شده و میلیون‌ها نفر در پناهگاه‌ها هستند.