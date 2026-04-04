۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

موج جدید حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی

موج جدید حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی

منابع خبری از موج جدید حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی و به صدا درآمدن آژیر خطر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از موج جدید موشکی ایران به سمت اراضی اشغالی خبر دادند و اینکه از شهرک نشینان خواسته شده است که فورا به پناهگاه بروند.

رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در اراضی اشغالی به دنبال این حمله موشکی خبر داده و اعلام کرد که موشک بارانی به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: از آغاز جنگ، ایران بیش از ۵۰۰ موشک به‌سوی اسرائیل شلیک کرده، آسیب های زیادی وارد شده و میلیون‌ها نفر در پناهگاه‌ها هستند.

