موج جدید حملات موشکی به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به طور همزمان حمله مشترک از سوی ایران، حزب الله لبنان و انصارالله یمن به مناطق مختلفی در سرزمین های اشغالی انجام شده است.

در پی شلیک موشک و پهپاد از خاک ایران، لبنان و یمن، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از اسرائیلی‌ها خواست که به داخل پناهگاه‌ها بروند.

منابع خبری می‌گویند که آژیر خطر در تل‌آویو و اطراف آن به صدا در آمده و صداهای انفجار به گوش می‌رسد.

رسانه های صهیونیستی همچنین از اصابت موشک ها به اهدافی در بنی براک، بتاح تکفا و رمات گان خبر می دهند.

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که شهرک صهیونیست نشین المطله در شمال سرزمین های اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داده است.

منابع صهیونیستی همچنین گزارش دادند که یک پهپاد از داخل خاک یمن به سمت بندر ایلات شلیک شده است.