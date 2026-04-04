لرستان آمادگی کامل برگزاری انتخابات تمام الکترونیک را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید پور علی عصر امروز شنبه در ستاد انتخابات لرستان، اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس در هر شرایطی انتخابات برگزار می‌شد و در این راستا باید زمینه افزایش مشارکت مردم در شرایط فعلی را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در بحث تقویت اطلاع‌رسانی به‌ویژه از طریق رسانه‌های رسمی و رسانه ملی نیز تاکنون فرمانداران در گفتگوهای ویژه رسانه ملی به تشریح اقدامات ستاد انتخابات شهرستان پرداخته‌اند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان بر ضرورت برگزاری مستمر جلسه ستاد انتخابات در سطح استان تأکید کرد و گفت: مراقبت از اتحاد مردمی و ملی که در نتیجه تهاجم ددمنشانه شکل‌گرفته، در طول فرایند انتخابات و جلوگیری از بروز هر تفرقه و اختلاف نیز بسیار مهم است.

پور علی، تصریح کرد: برگزاری انتخابات یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران و یک موضوع فرابخشی است که باید هماهنگی لازم بین تمام ارکان برگزارکننده انتخابات وجود داشته باشد.

وی افزود: نتایج نهایی بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی روستا نیز شانزدهم فروردین به فرمانداران و بخشداران اعلام خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، ادامه داد: دوم اردیبهشت‌ماه نیز تاریخ آغاز رسمی تبلیغات انتخابات است و تا نهم اردیبهشت به مدت یک هفته جریان دارد.

پور علی، بیان داشت: ستاد انتخابات استان آمادگی کامل دررابطه‌با سناریوی برگزاری انتخابات تمام الکترونیک دارد و اگر زمانی تغییری در این سناریو اتفاق بیفتد بازهم آمادگی کامل داریم و اقدامات لازم صورت می‌گیرد.