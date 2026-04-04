شیرازی: دشمن با حضور پررنگ ملت ایران در صحنه شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی روز شنبه با حضور در اجتماع پرشور مردم انقلابی زنجان ضمن اد6ای احترام به امام شهید و شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم، افزود: قدرت معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ریشه در مکتب عاشورا دارد و حمایت مردم همیشه در صحنه بر این قدرت افزوده است.
وی ادامه داد: کسانی که امروز ادعا دارند میتوانند ایران را شکست بدهند، بنا داشتند دو روزه به هدف شوم خود برسند، اما امروز ۳۵ روز از جنگ میگذرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با قدردانی از حضور حماسی مردم در حمایت از میهن اسلامی، گفت: ملتی که عاشق شهادت است و برای شهادت لحظهشماری میکند، این ملت شکست ندارد و با حضور پررنگ ملت ایران در صحنه، دشمن شکست خورده است.
شیرازی افزود: ملت ایران محکمتر از قبل و نیروهای مسلح ما محکم و مقتدر در صحنهاند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به مجاهدت های نیروهای مسلح و مقاومت ملت ایران اسلامی، تاکید کرد: دشمن بداند ما یک جان داریم و این جان را برای بقای انقلاب و ارزشها گذاشتهایم و تا یک نفر از این ملت زنده است، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند.
وی با اشاره به نابود شدن صدام، گفت: ترامپ و نتانیاهو هم بدانند ملت ایران این دو خبیث را دفن خواهد کرد و آنها همانگونه که امام شهیدمان فرمودند، خوراک مار و مور میشوند و این ملت، انقلاب و جمهوری اسلامی محکمتر از قبل میماند.
این مقام انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به دشمنان جنایتکار اعلام کرد: دشمنان دست از جنگ با این ملت بردارند و الا هرچه جلوتر برویم رسوایی آمریکا و اسرائیل بیشتر میشود
وی افزود: کسی که با امت اسلامی در بیفتد با قدرت الهی روبه روست و خدا اراده کرده همانگونه که نمرود، فرعون و ستمگران تاریخ، صدام و خاندان پهلوی را شکست داد، یقینا دشمنان ملت ایران را هم میشکند و آنها را رسوا خواهد کرد.
شیرازی تاکید کرد: این ملت تا دشمن را سرکوب و منکوب نکند و شکست ندهد، دست از مبارزه بر نمیدارد
