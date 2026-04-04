رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و کارکنان شورا به «جانفدا» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به عنوان نهادی که رسالتِ تبیینِ حماسه‌ها و بیدارگریِ وجدان‌های جمعی را بر دوش دارد، در گامِ نخستِ پویشِ سرنوشت‌ساز جانفدا، با تمامیِ ارکان و اعضای خود پا به عرصه می‌گذارد و اعلام می‌دارد «رئیس، معاونین، مدیران و کارکنان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی»، در اقدامی متحد و یک‌دل، به پویش ملی «جانفدا» پیوسته‌اند.

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره پیوستن به پویش «جانفدا» به این شرح است.

"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ * وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ"

در زمین و زمانه حماسه‌آفرینی های بی نظیر ملت شجاع ایران و در هنگامه‌ای که دشمنِ جنایتکار و سفاک آمریکایی صهیونی این مرز و بوم، با وحشیگری و حیله‌گریِ تمام، نیّاتِ پلید خویش را در پسِ پرده‌ی تهدیدهای رنگارنگ نهان کرده بودند و اکنون با جنگ ترکیبی بر علیه ملت ایران آشکار ساخته اند و از هر سو قصدِ جانِ، ایمان و ناموسِ این سرزمین را دارند، پویش عظیم مردمی «جانفدا» طلوع و ظهور کرده است؛ پویشی که فریادِ سربلندیِ ملتی است که «نه» گفتن به ذلت را از خونِ شهیدانِ خود و رهبر شهید شجاع خود آموخته است.

این پویش ملی، تجدیدِ میثاقی با آرمان‌های بلند انقلاب‌اسلامی، فرمانِ روشنِ قائد شهید امت و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای است که دفاع از هویت اسلامی و کیانِ ایرانی را بر هر فردِ مؤمن و عزتمند و غیرتمندی واجب می‌شمارند.

بر این اساس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به عنوان نهادی که رسالتِ تبیینِ حماسه‌ها و بیدارگریِ وجدان‌های جمعی را بر دوش دارد، در گامِ نخستِ این پویشِ سرنوشت‌ساز، با تمامیِ ارکان و اعضای خود پا به عرصه می‌گذارد و اعلام می‌دارد «رئیس، معاونین، مدیران و کارکنان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی»، در اقدامی متحد و یک‌دل، به پویش ملی «جانفدا» پیوسته‌اند و آمادگیِ راسخ و بی‌شائبه‌ی خود را برای هر نوع فداکاری، جانفشانی و دفاعِ تمام‌قامت از استقلال، تمامیت ارضی، ارزش‌های اسلامی و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی ابراز و خطاب به دشمنانِ جانی و زبون اعلام می کنند که هرگز نمی‌توانید اراده‌ی آهنینِ ملتی را که از جانِ خود برای دفاع از میهن ، مقابله با ظلم و «اعتلای کلمه‌ی حق» می‌گذرد، به زانو درآورید.