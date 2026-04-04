تکذیب انتساب افراد دستگیر شده در آمریکا به حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب سلیمانی دختر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در برنامه ویراستی نوشت: «افراد بازداشت شده در آمریکا هیچ نسبتی با شهید سلیمانی ندارند و ادعای وزارت خارجه آمریکا دروغ است.
آنقدر حقیر و عاجز شدهاند که با دروغپردازی علیه شخصیت بزرگی چون «حاجقاسم » که از نامش هم واهمه دارند، قصد دارند افکارعمومی جهان را از شکستشان مقابل ملت ایران منحرف کنند.
ناتوانیشان در مواجهه با ملت ایران، بلایی بر سرشان آورده که هدفشان را از تغییر نظام، به خبرسازی و دروغپراکنی درباره خانواده شهید سلیمانی تغییر دادهاند».
گفتنی است که وزارت خارجه آمریکا درباره لغو اقامت دائم و دستگیری دو عضو خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی در این کشور، دروغ پراکنی کرده بود.
