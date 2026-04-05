به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری در اجتماع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر اظهار داشت: دشمن آمریکایی-صهیونیستی از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون سه هدف اصلی را دنبال می‌کرده است.

وی با اشاره به اهداف از پیش اعلام‌شده دشمن تصریح کرد: دشمن خواهان براندازی نظام و استقرار حکومت دست‌نشانده یا تجزیه کشور بود، اما با ایستادگی نیروهای مسلح و حضور مردم، این اهداف منتفی شد.

طاهری با بیان اینکه دونالد ترامپ پس از ناکامی در تحقق این اهداف، ادعای مذاکره با ایران را مطرح کرد، افزود: این دروغ نیز آشکار شد. همچنین تهدید به بستن تنگه هرمز را مطرح کرد که از آن هم عقب‌نشینی کرد و اکنون می‌گوید «تنگه ربطی به ما ندارد».

نماینده زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: دشمن آمریکایی-صهیونیستی هیچ دستاوردی در مواجهه با ایران نداشته است. امروز جنگ، جنگ اراده‌هاست و امنیت به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت کشور، با پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح محقق می‌شود.

طاهری با تأکید بر شعار «نه تسلیم، نه سازش» به‌عنوان یک راهبرد درست در برابر دشمن، تصریح کرد: حضور مردم در خیابان‌ها، مهم‌ترین پشتیبانی از رزمندگان و نیروهای مسلح است.