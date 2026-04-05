۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

با وجود ناکامی در نتیجه گیری؛

مجیدی: قول می‌دهم البطائح در لیگ خواهد ماند/ برخی اوقات بدشانس هستیم

سرمربی ایرانی تیم فوتبال البطائح پس از نتایجی که تیمش در لیگ امارات کسب کرده است، گفت: ما باید تمرکز داشته باشیم و قول می دهم در لیگ باقی خواهیم ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی پس از تساوی ۲ بر ۲ تیمش مقابل الاتحاد کلبا در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تیم من از بازیکنان باکیفیت و خوبی برخوردار است، اما در برخی مسابقات بدشانس هستیم.

وی ادامه داد: قول می دهم که تیم در لیگ باقی خواهد ماند و فصل را در جایگاهی مناسب به پایان خواهیم رساند و من به بازیکنانم بسیار امیدوار هستم.

سرمربی البطائح درباره وضعیت یکی از خریدهای جدید تیمش خاطرنشان کرد: باشگاه ما سیکو لیگا، مهاجم فرانسوی را از الاتحاد کلبا به خدمت گرفت، اما به دلیل وجود بندی در قرارداد این بازیکن امکان حضور او در این دیدار فراهم نشد.

مجیدی در پایان با تأکید بر اهمیت دیدارهای پیش‌رو، تصریح کرد: تمرکز مهم است و باید در هر بازی تمرکز داشته باشیم و برای کسب امتیاز در دیدارهای آینده وارد زمین خواهیم شد.

