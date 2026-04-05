انجام ۳۴۰۰ بازرسی از واحدهای اقتصادی استان سمنان؛ برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی دهکردی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات تعزیرات حکومتی سمنان اعلام کرد: در گذشته ۶۳۳ تیم گشت مشترک تعزیرات، اصناف و صمت و جهاد کشاورزی و بهداشت در استان سمنان فعال بود، تاکید کرد: نظارت بر فرآیند تولید تا عرضه بر عهده این تیم ها بوده است.

وی با بیان اینکه این تیم های بازرسی از سه هزار و ۴۴۳ واحد اقتصادی طی سال ۱۴۰۴ بازدید کرده اند، افزود: کارخانجات، شرکت های تولیدی، بنکداران، شرکت پخش کالا اساسی و دارویی، بهداشتی و دیگر اقلام پر مصرف اولویت این بازدید ها و بازرسی ها بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه در بازرسی ها ۹۲۲ مورد تخلف کشف شده است، تاکید کرد: عمده تخلفات اصناف در سال ۱۴۰۴ موضوعاتی مانند کالای قاچاق، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت قوانین صنفی بوده است.

نجفی دهکردی از برخورد قضایی مطابق قانون با واحد های متخلف در سراسر استان خبر داد و ابراز کرد: در سال ۱۴۰۵ نیز نظارت و بازرسی طی گشت های مشترک به قوت خود باقی خواهد بود.