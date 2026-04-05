مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه: کدورت آب گیلانغرب موقتی است

علی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارشهای اخیر در شهرستان گیلانغرب، اظهار کرد: بهدنبال بارندگیهای مناسب روزهای گذشته، چشمه سراب این منطقه با افزایش دبی و طغیان مواجه شده است.
وی افزود: این وضعیت باعث شده بخشی از رسوبات و لایههای درونی زمین وارد جریان آب شود و در نتیجه، کدورت موقتی در آب شرب شهر ایجاد شود که امری طبیعی در چنین شرایطی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: هماکنون تیمهای فنی در محل مستقر هستند و با انجام اقدامات لازم، از جمله تصفیه موضعی، در تلاشاند کیفیت آب را به حالت پایدار بازگردانند.
داودی ادامه داد: همچنین برای تأمین آب مورد نیاز در برخی مصارف ضروری مانند نانواییها و مراکز حساس، تانکرهای آبرسان سیار به منطقه اعزام شدهاند تا مشکلی در خدماترسانی ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در ساعات ابتدایی ورود آب به شبکه، شهروندان با کدورت مواجه شوند، اما این موضوع از نظر بهداشتی مشکل خاصی ندارد و آب برای مصارف عمومی قابل استفاده است.
مدیرعامل آبفا استان در پایان تأکید کرد: این وضعیت موقتی بوده و طی ساعات آینده برطرف خواهد شد و بهزودی شرایط تأمین آب شرب در گیلانغرب به حالت عادی و پایدار بازمیگردد.
