خط انتقال فاضلاب ماکو سه ماهه اول امسال افتتاح می شود

مجتبی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه احداث خط انتقال فاضلاب شهر ماکو با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ درصد، در حال اجراست و با وجود شرایط جنگی استان از روزهای آغاز سال جدید با تلاش مجموعه شرکت آب و فاضلاب و عوامل پروژه در جبهههای متعدد کاری فعال بوده و جنگ تحمیلی رمضان تاثیری در روند اجرای آن نداشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش انتهایی خط انتقال با طول ۰.۷ کیلومتر از نوع لوله پلیاتیلن دوجداره فاضلابی با سایز ۸۰۰ میلیمتر در حال اجراست که با توجه به موقعیت توپوگرافی و بافت سنگی مسیر، تاکنون در حدود ۵۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی انجام شده و مابقی عملیات خاکبرداری و حفر ترانشه با ۳ اکیپ فعال در حال انجام است.
نجفی افزود: بر اساس مطالعات انجامشده، طول خط انتقال فاضلاب شهر ماکو در حدود ۶.۸ کیلومتر است و شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانغربی در نظر دارد این پروژه را همزمان با اتمام تصفیهخانه فاضلاب شهر ماکو تا پایان سهماهه اول سال جاری به بهرهبرداری برساند.
وی با تشریح وضعیت پیشرفت طرح افزود: تا کنون در طرح فاضلاب این شهر حدود ۳۵ کیلومتر شبکه جمعآوری و بیش از ۶ کیلومتر خط انتقال فاضلاب اجرا شده و قطعه انتهایی خط انتقال به طول حدود ۷۰۰ متر همزمان با عملیات احداث تصفیهخانه توسط پیمانکار مربوطه در حال اجراست که تا پایان اردیبهشتماه به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با اعلام میزان هزینههای انجامشده گفت: تاکنون در راستای احداث خط انتقال فاضلاب ماکو در حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و پیشبینی می شود جهت اتمام عملیات لولهگذاری خط انتقال با سایز ۸۰۰ میلیمتر در حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز باشد.
