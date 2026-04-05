نورصالحی: پاکسازی مناطق جنگ زده اصفهان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی پیش از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست‌وسیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: امروز سی‌وششمین روز از حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به کشورمان است. از خداوند برای مقاومت، اقتدار و شجاعت نیروهای مسلح در همه عرصه‌ها سپاسگزاریم و به‌ویژه از حضور آگاهانه و پرشور مردم در صحنه که جلوه‌ای تاریخی و کم‌نظیر از همبستگی ملی را رقم زد، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به شرایط آغاز این درگیری‌ها افزود: دشمن در حالی که مذاکرات در جریان بود، با نادیده گرفتن اصول انسانی و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی دست به چنین اقدامی زد. از خداوند برای خانواده‌های معزز شهدا صبر و اجر مسئلت داریم و برای رزمندگان و مردم مقاوم ایران نیز استقامت و توان بیشتر طلب می‌کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز امیدواری کرد مسئولان کشور بتوانند با عبور از این شرایط دشوار، مسئولیتی را که مردم بر عهده آنان گذاشته‌اند به بهترین شکل انجام دهند و زمینه بهبود شرایط زندگی و آرامش جامعه هرچه سریع‌تر فراهم شود.

نورصالحی همچنین به اقدامات مدیریت شهری در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق که پیش از نشست علنی برگزار شد، گزارشی از فعالیت‌های شهرداری در مدیریت پیامدهای حملات، از جمله رسیدگی به محل حوادث، اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان و برنامه‌های بازسازی کلی و جزئی ارائه شد.

وی با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت شهری افزود: از شهردار، معاونان، مدیران و همه کارکنان شهرداری که در این شرایط دشوار برای کمک به شهروندان تلاش کردند تشکر می‌کنیم؛ اقداماتی که موجب کاهش نگرانی‌ها و ایجاد آرامش برای ساکنان مناطق آسیب‌دیده شده است. اعضای شورا نیز همچون سایر مردم در کنار شهروندان حضور داشته‌اند و امیدواریم بتوانیم به‌خوبی از عهده مسئولیت سنگینی که بر عهده داریم برآییم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به روند پاکسازی مناطق هدف قرار گرفته گفت: در محلاتی که مورد اصابت قرار گرفتند، با مشارکت گسترده گروه‌های جهادی و خیران، عملیات پاکسازی در کمتر از یک هفته تا ده روز انجام شد و بسیاری از شهروندان توانستند به خانه‌هایی که با همکاری شهرداری و نیروهای مردمی آماده شده بود بازگردند.

نورصالحی ابراز امیدواری کرد در مناطقی که دیگر خطری متوجه آن‌ها نیست، شرایط برای بازگشت سریع‌تر ساکنان فراهم شود و مدیریت شهری نیز در این زمینه با جدیت پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.