بازتعریف پهلوانی در نسل امروز؛ روایت مردانی که میدان را خالی نکردند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - عباسعلی حسین پور*: ۱۷ شوال روز شکست عمربن عبدود است، اما امروز دیگر پهلوانی فقط در گود زورخانه خلاصه نمی‌شود. پهلوان یعنی آن مادر شهید، آن سرباز پای لانچر موشک، آن کارگر خط تولید، آن کودک ۲۰ روزه‌ای که با خونش درخت انقلاب را آبیاری کرد. این روزها، اگر از پهلوان بپرسی، زورخانه‌ای‌ها با قاطعیت می‌گویند: اول خانواده شهدا، بعد شیربچه‌های حیدر کرار که درس «هیهات من الذله» را به مستکبران دادند.

در روزگاری که غرب پهلوانی را در فیلم‌های ابرقهرمانی جستجو می‌کند، مردم ایران تعریفش را در خیابان‌های دی ماه و سنگرهای نامرئی بازنویسی کرده‌اند. اینجا پهلوان کسی نیست که فقط حریف را خاک کند، بلکه کسی است که «میدان را ترک نکند»؛ از گود زورخانه تا پای لانچرها، از خطوط لوله نفت تا ایست‌بازرسی‌های امنیتی.

پهلوان نمونه کامل دلیری، مردانگی، سلحشوری و شهامت اخلاقی در آیین و سنت ایرانیان است. از سال‌های بسیار دور، بارها و بارها در ادبیات، اشعار و حتی سینما، شاهد نمایش فرهنگ پهلوانی بودیم. پهلوان در نزد ایرانیان، مردی است تنومند که اخلاق نیکویی دارد.

آیین پهلوانی

در آیین پهلوانی از گذشته تاکنون، تنها تنومندی جسم اهمیت نداشته، بلکه اخلاق نیکو بوده که یک پهلوان را حقیقتا «پهلوان» می‌کرد. در شاهنامه فردوسی، قصه پهلوانان بسیاری را همچون زال و رستم شنیده‌ایم. پهلوانانی که از نظر اخلاق سرآمد بوده و با پشت سر گذاشتن تمرین‌های سخت، برای پیروزی جبهه خیر علیه شر، وارد میدان نبرد می‌شدند.

چنین پهلوانانی همیشه مورد توجه مردم بوده و هستند. همچون غلامرضا تختی که در میان مردم محبوبیت فراوانی داشت و به عنوان نماد پهلوانی در کشور شناخته می‌شود. همیشه از نام پهلوانان در تاریخ به نیکی یاد می‌شود، چرا که آن‌ها حامی سرزمین و مردمان ایران بوده و از هیچ تلاشی برای پیروزی خیر دست نمی‌کشیدند.

روایت حضور مردم

شاید امروز اگر بخواهیم پهلوان را معنی کنیم مردم شریف ایران و سربازان مدافع امنیت کشور در اذهان متبلور شود که این بی‌راه نبوده و نیست، جوانان پهلوان ما در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و افسران جبهه‌های تولیدی و اقتصادی علیرغم همه تهدیدهای دشمن سفاک، در مرزهای میهن اسلامی، پای لانچرها، سکوهای پرتاب پهبادها، ایست بازرسی‌ها، کارخانه جات تولیدی و صد البته همکاران شریف ما در شرکت خطوط لوله و مخابرات و برق و نفت ایران و منطقه شمالشرق مردانه ایستاده‌اند و از خاک این مرز و بوم دفاع کردند تا معنی جدیدی از پهلوانی ارائه کنند و ثابت کنند که داشتن جسم تنومند در کنار اخلاق نیکو دیگر تنها ملاک پهلوانی نیست و در تعریف جدید همان کودک شهید ۲۰ روزه هم پهلوان است که با خون خودش درخت تنومند انقلاب را آبیاری می‌کند.

تاریخ پرماجرای مسیر انقلاب اسلامی از ابتدای نهضت تا همین امروز، پر از ردپای زنان و مردان پیر و جوانی است که در برهه‌های گوناگون، نقش برجسته‌ای برای سربلندی وطن ایفاء کرده‌اند؛ مردمی که یک روز با از جان گذشتگی و خون سرخ خود، انقلاب را پیروز کرده و روز دیگر با جوهر آبی نقش بسته بر روی انگشت، حکم به بقا و بالندگی آن داده‌اند و امروز با ایستادگی در برابر ابرقدرتهای جهانی ثابت کردند که رمز ماندگاری در تاریخ عمل کردن به هیهات من الذله است.

صفحات تاریخ ایران از اوایل دهه چهل تا همین ایام برچیده شدن فتنه دیماه ۱۴۰۴، همگی گواه ایستادگی، حضور و اثرگذاری مردم است، مردمی که به ویژگی‌های غیرت دینی، بصیرت و عمیق بودن اعتقادات دینی معروف هستند تا ثابت کنند پهلوانان نمی‌میرند.

در حالی که جهانیان در عین ناباوری پیروزی انقلاب مردم ایران را به نظاره نشسته‌اند، برخی انتظار داشتند مردم به خانه‌هایشان برگردند اما این انقلاب بر پایه‌ی اراده‌ی مردم و خواست مردم در تشکیل حکومت و اداره‌ی حکومت باقی ماند.

پهلوان کیست؟

مردمی که برای سالیان متمادی در دوران حکومت پهلوی، هیچ انگاشته شده بودند، حالا با سربرآوردن مردم سالاری دینی در ایران، خود را صاحب اختیار و اراده می‌دیدند و در اولین قدم در همه پرسی تعیین نوع حکومت شرکت کرده و نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کردند؛ از آن روز تاکنون هر روز یک توطئه و دسیسه جدید از سوی دشمنان قسم خورده نظام برای این انقلاب بوجود آمد که مردم پای ثابت مبارزه با آن بوده و ثابت کردند که تکلیفشان را نسبت به انقلاب اسلامی ادا خواهند کرد.

مشارکت مستمر و پرشور مردم شریف ایران اسلامی در شب‌های اخیر خود گواه محکمی بر این ادعاست چون خالی نکردن سنگر میدان، نشان دهنده فهم دقیق آنهاست که راه اصلاح امور، رفع نواقص و برطرف کردن مشکلات از داخل، بدون حضور اجنبی‌ها را به درستی معنی کردند.

قطعا اگر امروز به زورخانه‌ها رفته و از پهلوانان این ورزشی آئینی و باستانی سوال کنید پهلوان کیست؟ با جرات و جسارت بگویند اول خانواده معظم شهدا و مردمی که میدان را ترک نکردند و بعد شیر بچه‌های حیدر کرار که درسی فراموش نشدنی به دشمنان مستکبر و مستاجر جزیره اپستین دادند تا دیگر بار حوس نگاه چپ به این مرز و بوم نکنند. پهلوانان ایران زمین خدا قوت