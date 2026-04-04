دریای متلاطم در راه است؛ هشدار زرد هواشناسی برای سواحل جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد، از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا از امروز شنبه (۱۵ فروردین) تا عصر روز چهارشنبه (۱۹ فروردین) خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، بیشینه سرعت وزش باد در این مدت به ۲۰ تا ۲۶ نات خواهد رسید و ارتفاع امواج در مناطق ساحلی تا ۱.۵ متر و در مناطق دور از ساحل بیش از ۱.۵ متر پیشبینی شده است.
این شرایط جوی امروز شنبه و همچنین در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان خوزستان و نواحی شمالی استان بوشهر در محدوده خلیج فارس را تحت تأثیر قرار میدهد.
همچنین روز یکشنبه (۱۶ فروردین)، علاوه بر مناطق یادشده، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان در غرب دریای عمان نیز با این شرایط جوی مواجه خواهند شد.
در پی این وضعیت، خطراتی از جمله غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفسهای پرورش ماهی، اختلال در تردد قایقهای صیادی و شناورهای سبک و نیمهسنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و نیز اختلال در فعالیتهای فراساحلی و سکوهای نفتی پیشبینی میشود.
سازمان هواشناسی در این راستا بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه تأکید کرده و توصیه کرده است: از انجام فعالیتهای تفریحی و شیلاتی خودداری شود، تردد شناورهای سبک و نیمهسنگین محدود شود و تدابیر لازم برای فعالیتهای ساحلی، فراساحلی و سکوهای نفتی اتخاذ گردد. همچنین دستگاههای مسئول در حالت آمادهباش برای مقابله با خسارات احتمالی قرار گیرند.
