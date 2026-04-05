۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

دستگیری عامل همکاری با شبکه جاسوسی و ارسال اطلاعات به دشمن

پلیس پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که تصاویر نقاط آسیب دیده را برای شبکه های معاند ارسال می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: ماموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت ، فردی را که اقدام به تصویربرداری و ارسال تصاویر نقاط آسیب‌دیده به شبکه های معاند می‌کرد، شناسایی و دستگیر کردند.

بررسی‌های تخصصی نشان داد،متهم طی چندین ماه، ارتباطی مستمر با فردی منتسب به شبکه جاسوسی برقرار کرده و اطلاعات روزانه درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی و در ادامه اطلاعات نظامی را به این شخص ارسال می‌نموده است.

متهم در اظهارات خود عنوان داشته که در ابتدا بدون اطلاع از ماهیت گروه ناشناس، در شبکه‌های اجتماعی با ادمین ارتباط برقرار کرده و به تدریج توسط آنها مجاب به همکاری شده است.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اقتدار خود در برخورد با عوامل دشمن و وطن‌فروشان اشاره کرد: شهروندان به هیچ وجه و تا زمان اطمینان از اصالت کانال‌ها و گروه‌ها، با افراد و شبکه‌های ناشناس ارتباط برقرار نکنند. این شبکه‌ها با ابزارها و حربه‌های خود، افراد را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار می‌دهند.

پلیس پایتخت با اقتدار، برخورد قانونی با اینگونه اقدامات خیانت‌آمیز را در دستور کار دارد و از همکاری همه شهروندان با نیروی انتظامی در شناسایی و جلوگیری از فعالیت شبکه‌های جاسوسی قدردانی می‌کند.

    IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اعدام یک کلام . بعد از تخلیه اطلاعاتی بلافاصله اعدام کنید نگه داشتن این ویروس های منحوس فقط برای بیت المال هزینه اضافه میکند

