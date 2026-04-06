خسارت زیادی به فدراسیون دوچرخه سواری وارد شد/ نیاز به بازسازی داریم

رسول اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی حملات ددمنشانه دشمن به خاک جمهوری اسلامی ایران آسیب هایی به مجموعه ورزشی آزادی تهران وارد و خسارات زیادی به این مجموعه وارد شده است.

وی افزود: در این حملات آسیب هایی هم به خوابگاه ورزشکاران در مجاورت پیست دوچرخه سواری وارد شده است. بیشتر دیوارها ترک برداشته و درها و پنجره ها شکسته و آسیب دیده اند.

وی ادامه داد: مجموعه اداری کمتر ولی خوابگاه ها به نسبت بیشتر از ما بقی بخش های فدراسیون آسیب دیده اند و نیاز به برداشتن آوار و بازسازی دارند. ساختمان اداری در حد آسیب به پنجره ها و درها بوده است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان تصریح کرد: فدراسیون دوچرخه سواری هم مانند همه جامعه و آحاد ورزش کشور حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به همراه آمریکا به خاک کشورمان را محکوم می کند. امیدوارم نظام جمهوری اسلامی ایران در این مسیر بر دشمن پیروز شود. قطعا ایران پیروز این جنگ تحمیلی خواهد بود.

زهرا محمدی فر